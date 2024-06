Un milió per donar més llum a 13 poblacions

L’ajuntament de Vielha invertirà més d’un milió d’euros a millorar l’enllumenat públic dels seus tretze nuclis de la població, una actuació que suposa canviar tots els punts de llum i quadres elèctrics que han quedat antiquats i que cal modernitzar, segons va explicar l’alcalde, Juan Antonio Serrano. S’actuarà, a més de la capital, a Arròs, Aubert, Betlan, Betren, Casarilh, Casau, Escunhau, Gausac, Mont, Montcorbau, Vila i Vilac. Per finançar aquesta actuació compten amb fons Next Generation de la UE. El consistori també preveu adquirir nous fanals.

Una altra de les actuacions, que suposaran una inversió de 55.000, és la instal·lació de semàfors per controlar la velocitat del trànsit al centre de la ciutat, 31.500 més per suprimir el fibrociment a la xarxa d’aigua de boca i 50.000 per construir casetes de protecció de les vàlvules de la xarxa d’aigua de Mont, Escunhau i Vila. També es destinaran 36.300 euros a ampliar el pati de l’escola Garona i 40.000 a l’adquisició de nou mobiliari urbà. Per finançar totes aquestes actuacions, el consistori va donar llum verda al ple de finals del mes de maig a una modificació de crèdit del pressupost, la segona aquest exercici, per un import que supera els 2,8 milions. D’altra banda, Carreteres va començar ahir divendres els treballs de repavimentació de l’avinguda Batlle Calbetó Barra, per la qual cosa durant una setmana no es podrà aparcar a la travessia de l’N-230. S’hi dona pas alternatiu.