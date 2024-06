Maria Vergés reclama representació directa de la Val d'Aran al Parlament

detail.info.publicated acn detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha aprofitat l'acte institucional de la Hèsta d'Aran per reclamar al Govern representació directa al Parlament. Vergés ha dit que volen que la Val d'Aran compti amb un diputat electe en aquesta cambra, que no depengui de la voluntat dels partits polítics, sinó que sigui triat pels aranesos. La síndica també ha reivindicat un sistema de finançament propi i el president del Parlament, Josep Rull, present a la Hèsta d'Aran ha dit que "s'haurà de treballar a fons" en la millora del finançament del Conselh Generau. A l'acte institucional també hi ha assistit la vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, i el primer secretari del PSC, Salvador Illa.