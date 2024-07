La Val d'Aran, declarada reserva de la biosfera per la Unesco

detail.info.publicated redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Unesco ha declarat la Val d'Aran reserva de la biosfera, un reconeixement que s'ha donat a conèixer aquest divendres en una cerimònia celebrada a Agadir, al Marroc. L'organisme reconeix la diversitat paisatgística d'aquest territori, a més de la seva identitat cultural i lingüística pròpia. El govern aranès va iniciar la candidatura el 2020 i un any després la va presentar amb l'objectiu de contribuir a trobar l'equilibri entre el desenvolupament econòmic sostenible amb la gestió i preservació dels valors culturals i naturals aranesos. A banda de la Val d'Aran, a Catalunya també han rebut aquesta distinció el massís del Monsteny, l'any 1978, i les Terres de l'Ebre, el 2013.

La síndica d'Aran, Maria Vergés, ha celebrat el reconeixement. "Aquesta distinció per part de la Unesco és un fet històric que ens referma en el compromís que com a govern mantenim amb Aran i la seva gent", i ha afegit que la distinció "és també un important reconeixement en la línia d’acció i al projecte de país que el govern del Conselh Generau d'Aran porta a terme reafirmant que estem en el bon camí per fer de l'Aran un territori amb futur per la seva ciutadania, així com per a liderar al Pirineu una estratègia conjunta de desenvolupament sostenible".