Graven dues famílies d'ossos amb cadells a la Val d'Aran

Un equip de naturalistes de la Fundación Oso Pardo i Depana han detectat dos grups de famílies d'ossos bruns a la Val d'Aran fruit del seguiment i vigilància de l'espècie que realitzen cada primavera a la zona amb la coordinació de l'expert en ossos bruns i membre de les dues entitats, Marc Alonso.

En concret, han difós un vídeo on hi apareixen una femella amb dos cadells d'un any i una altra amb un de sol, a més d'un exemplar jove, probablement nascut l'any passat i emancipat de la mare des de fa poc. Les imatges s'han enregistrat a més d'un quilòmetre de distància per no interferir en el comportament dels animals. Al Pirineu hi ha al voltant de 90 exemplars d'os bru.