Milhores energetiques ena aubèrja Matacabòs, que redaurirà en 2025

Er Ajuntament de Les auance enes sòns plans de redaurir era emblematica aubèrja de Matacabòs, que barrèc es sues pòrtes en 2011 e pòrte uet des d’alavetz. Hè tres setmanes comencèren ua sòrta d’òbres tà milhorar era eficiéncia energetica der equipament, damb eth prètzhèt qu’aguest pogue tornar a foncionar eth pròplèu an. Eth baile deth municipi, Andreu Cortés, expliquèc qu’encara se trapen en tot estudiar es sòns usatges, que pòden anar des d’ua residéncia d’estudiants a un centre d’activitats tà acuélher estades d’entitats sociaus, entre d’auti. Era aubèrja compde actuauments damb nau abitacions e un apartament, qu’ei a on demorauen es que gestionauen aguest espaci. Era sua distribucion poirie cambiar un viatge se vagen a decidir es futurs usatges. En çò que tanh as òbres d’aguesti dies, se centren en substituïr er enlumenat interior damb lums LED; un nau sistèma de cauhament d’aerotermia que foncionarà damb plaques solares; milhores en isolament de parets e era cubèrta dera bastissa o eth renauiment de pòrtes e hièstres, entre d’autes actuacions. Eth còst deth projècte ascendís a 318.000 èuros damb IVA, e se finance mercés a ua subvencion deth programa de Regeneracion e Rèpte Demografic dera Union Europèa.