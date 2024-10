Bausen s’estauvie miei milion d’èuros de rebuts dera lum

Er Ajuntament de Bausen a artenhut enes tribunaus ua sustanciosa rebaisha ena sua factura de lum: 479.802 èuros, mès es sòns interèssi, per ua sòrta d’impagaments ara companhia electrica Endesa que vien de 2009 en quaqui casi. Eth pagament d’aguest dèute s’a vist eximit per ua sèria de qüestions formaus allegades pes sòns advocats, eth critèri des quaus a acuelhut era magistrada deth Jutjat Contenciós Administratiu de Lhèida.

“Dam eth litigi per concludit, e per part d’Endesa Energía non vam a recórrer”, expliquèren hònts dera companhia electrica, es responsables dera quau an decidit deishar de pelejar per aqueth dèute dempús dera desestimacion deth sòn darrèr recors. Aguest siguec presentat hè dejà tres ans contra era “desestimacion pressumpta per silenci administratiu” dera reclamacion de 479.802 èuros qu’era companhia auie presentat eth 30 de junh de 2020 en consistòri tà reclamar-li aqueth dèute, ath que demanauen ahíger 9.120 per “còst de crubament” e era demora de cada factura, que supause un 5% annau entàs des sies prumèrs ans, un 4,37% entàs de 2015 e un 3,75% a compdar de 2016. Era chifra finau superaue eth miei milion d’èuros. Se tractaue de suministres d’energia efectuadi per Endesa e Eléctrica de Bausen, era enterpresa publica qu’eth consistòri constituïc en 2003, quan dejà acumulaue dèutes dambera companhia, tà distribuïr era electricitat as vesins. Er ajuntament, ath sòn torn, allegaue qu’era grana part deth dèute demoraue prescrit e qu’en quinsevolh cas, era sua existéncia non auie estat formaument reconeishuda peth consistòri. Basicaments, era jutgèssa rejècte era reclamacion perqué qui inconmplic eth contracte non siguec er ajuntament senon era enterpresa. “Non i a dobte qu’es suministres sigueren concertadi per ajuntament”, narre era senténcia, coma tanpòc n’i a qu’Endesa non acceptèc plaçar eth contracte a nòm dera societat municipau “per manca de pagament des factures anteriores”; ei a díder, tà mantier viu eth dèute.

Totun, Endesa aurie d’auer amiat aquera modificacion quan era Generalitat admetec era subrogacion d’Eléctrica de Bausen coma titulara dera foncion de distribucion qu’enquia alavetz realizaue er ajuntament. Parallelament, e degut ad aqueth cambi de client e deutor, eth tribunau concludís que, en tot cas, eth litigi correspon ar airau civiu en lòc deth contenciós administratiu. “Se constate qu’aguest jutjat non a jurisdiccion tà conéisher des reclamacions”, senhale