Vielha permeterà convertir locaus comerciaus en viuendes sociaus

Er Ajuntament de Vielha e Mijaran permeterà que locaus comerciaus deth municipi, autant aqueri plaçadi en baishi coma en prumères plantes o entresòls, poguen acuélher viuendes de proteccion e loguèr sociau. Eth consistòri trabalhe actuaument en modificar era normativa urbanistica tà hè’c possible e incorporarà que solars reservadi tà bastir otèls e que pòrten mès de dus decènnis sense edificar poguen acuélher tanben aguest tipe de viuendes, quauquarren qu’anoncièc dejà est’an passat. En aguest sens, eth baile deth municipi, Juan Antonio Serrano, demore qu’era naua normativa, que se plantege dauant eth fòrt aument deth prètz des loguèrs tà usatge residenciau, pogue entrar en vigor pendent es prumèri mesi de 2025.

Cau rebrembar qu’er Ajuntament de Naut Aran facilitèc tanben hè dus ans que propietaris demanèssen licéncia tà recalificar er usatge de propietats qu’auessen coma usatge eth de locau comerciau. En aqueth cas, eth consistòri abilitèc un tèrme de 20 dies abils tà qu’es propietaris de locaus demanèssen era licéncia tà recalificar er usatge des sues propietats, totun especifiquèc que, un viatge concedit eth cambi, non se poderie tornar a aufrir usatge comerciau as immòbles “tà evitar especulacion immobiliària”. En çò que tanh ath solèr entà otèls en Vielha, s’estime que com a minim i a quate parcèles uedes qu’amassen es caracteristiques tà lheuar aquiu viuendes a prètzi assequibles, a despiet qu’ei encara per decidir se se destinarien a venta o loguèr. Per un aute costat, er Ajuntament de Vielha e Mijaran a aufrit ath Conselh un inventari de terrens pròpris a on se poderie bastir viuenda publica. N’i a 7 en totau: 4 en Vielha; 1 en Betren; 1 en Mont e 1 en Arròs. Somen 6.195 m2 e ua capacitat tà 176 viuendes de proteccion oficiau, totun era orografia deth terren a on se trapen elève es còsti d’edificacion, en tot hèr mens viable eth projècte.

Eth parc de loguèr assequible de Naut Aran, damb 6 pisi en 2026