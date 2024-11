Baqueira Beret confia iniciar la temporada d'esquí el 30 de novembre

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L'estació d'esquí de la Val d'Aran i les Valls d'Àneu, Baqueira Beret, té previst donar el tret de sortida a la temporada 2024-2025 d'aquí a quinze dies, el cap de setmana del 30 de novembre, si les condicions meteorològiques ho permeten.

El fred dels darrers dies amb algunes primeres enfarinades han permès començar a preparar el domini esquiable que enguany suma noves pistes i una reordenació de traçats per afavorir un lliscament més fluid entre els esquiadors. Amb 3 noves pistes, l'estació arribarà a oferir la xifra de 122 quan hi hagi suficient neu. La inversió que s'ha fet en millores arriba als 13,4 milions d'euros, essent la més elevada del conjunt d'estacions que hi ha a Catalunya. Destaca la compra de 31 nous canons de neu.