Dotze expèrts analisen eth regim especiau d'Aran

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Un dotzeat de catedratics, magistradi e professors d’universitats de tot er Estat especializadi en dret administratiu participen ena confeccion deth libre El Régimen Especial de Aran, eth prètzhèt deth quau ei eth de difóner era realitat juridica deth territòri ena rèsta de Catalonha e er Estat. Eth tèxte, coordinat per Antonio Ezquerra, catedratic de Dret Administratiu dera Universitat de Lhèida, veirà era lum pendent era primauera deth pròplèu an. Era sedença der Institut d’Estudis Aranesi, en Vielha e Mijaran, acuelhec aguesta setmana era presentacion deth projècte, a on se pogueren conéisher es èishi fondamentaus que lo compausaràn.

Ath sòn torn, Ezquerra aprigondirà sus era origina e configuracion generau deth regim especiau d’Aran, mentre qu’era doctora Maria José Alonso, professora dera Universitat de València, tractarà sus es relacions institucionaus d’Aran, en particular, damb era Generalitat e es municipis aranesi. D’auti tèmes qu’analizarà eth tèxte son es competéncies en matèria de mèdi ambient, dera man dera doctora Manuela Mora, catedratica en Dret Administratiu en Huelva; competéncies en matèria de sanitat e servicis sociaus, a cargue d’Andrea Garrido, professora de dret en Santiago de Compostela, mentre que, David Montalà, foncionari dera Administracion Locau, parlarà sus era gestion integrada des emergéncies. Eth president der Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia Aranesa dera Lengua Occitana, Jèp de Montòya, expliquèc que “se tracte d’un trabalh critic, fòrça tecnic e qu’aurà ua grana trascendéncia a nivèu academic e administratiu”, e ahigec que “ei hèt en castelhan, per especialistes e dubèrt a especialistes e un viatge sigue publicat trabalharam en ua version mès accessible entath gran public, en marc deth nòste projècte d’Istòria d’Aran”.

Montòya expliquèc qu’en futur haràn ua version deth libre “mès accessible entath gran public”

Era publicacion deth libre coincidirà damb eth detzau aniversari dera naua lei deth Regim Especiau d’Aran, aprovada en 2015. Cau senhalar qu’er Ajuntament de Naut Aran finançarà un totau de 300 exemplars, damb eth prètzhèt de hèr-lo arribar a juristes especialistes de tot er Estat.