La CUP denuncia a Antifrau la instal·lació de 77 canons de neu a Baqueira-Beret suposadament sense autorització

La CUP ha denunciat aquest dimarts a l'Oficina Antifrau de Catalunya l'estació d'esquí de Baqueira-Beret per la instal·lació de 77 canons de neu suposadament sense autorització. Segons ha explicat el diputat al Parlament Dani Cornellà en una atenció a la premsa, creuen que l'empresa que gestiona l'estació ha comès un delicte ambiental i urbanístic perquè va col·locar els canons abans de demanar el corresponent permís a l'Ajuntament d'Alt Àneu. Un cop que l'empresa va demanar l'autorització al consistori, la CUP va presentar-hi al·legacions, però els anticapitalistes critiquen que el consistori no els ha respost i per això porten el cas a Antifrau amb fotografies que demostrarien que els canons es van aixecar abans de tramitar cap permís.

La denúncia a Antifrau detalla que el 8 de novembre de 2023 es va publicar al tauler d'anuncis de l'Ajuntament d'Alt Àneu l'anunci pel qual se sotmetia a informació pública la petició de l'empresa de Baqueira-Beret per construir una xarxa de producció de neu artificial a la zona de la Bonaigua. El document de la CUP subratlla que el projecte ja es trobava parcialment construït abans que s'aprovés i adjunta imatges de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i del servei Google Street View per demostrar-ho.

Cornellà creu que la intenció d’aquestes obres és connectar l’estació amb el Pallars Sobirà i obrir “un nou episodi d’especulació urbanística a la zona, atraure turisme i poder justificar modificacions urbanístiques i noves construccions de segones residències a la zona”. Al costat de la portaveu de la CUP Susana Moreno, ha advertit que “un 60% de les cases del Pirineu són segones residències obertes de mitjana 14 dies l’any”, la qual cosa contribueix a la crisi de l’habitatge a la muntanya i que els treballadors de la zona no trobin pis i hagi de viure, en ocasions, “en furgonetes”.

També ha alertat que els canons s’han fet en “una zona molt afectada pel canvi climàtic” on ja no hi neva com abans i que en aquest context “no s’hauria de permetre que es fessin aquestes obres”. “El Pirineu necessita diversificació econòmica, treure tots els ous de la cistella turística i començar a buscar altres sectors com l’agricultura o la indústria”, ha afegit.