Mor el sacerdot Jusèp Amiell, impulsor de l’aranès

Jusèp Amiell va morir ahir als 94 anys i el Conselh Generau d’Aran va decretar dos dies de dol en la Val d’Aran com a reconeixement a la seua aportació a la preservació dels valors, llengua i cultura aranesa. Amiell va ser guardonat el 2010 per part de la màxima institució de la Val d’Aran amb la Medalla d’or en reconeixement per la seua feina pastoral i per la seua contribució per recuperar i fer revifar la llengua del poble. Així mateix, el 2012 la Generalitat li entregava la Creu de Sant Jordi pel seu “sostingut treball de recerca, preservació i promoció que va dur a terme del patrimoni, tradicions i de la llengua d’Aran”.

Amiell va estudiar al Seminari de La Seu d’Urgell i va ser ordenat sacerdot el 1954. Va ostentar el càrrec d’arxipreste d’Aran durant 14 anys. Fins a la seua mort era canonge del Capítol Catedralici del Bisbat d’Urgell, el primer aranès designat per a aquest càrrec des de 1805.

El rector, que va participar activament en el ressorgiment de la cultura aranesa, va ser secretari de la fundació del Musèu Etnològic dera Val d’Aran, membre del Patronat deth Musèu dera Val d’Aran i cofundador de la revista Tèrra Aranesa. També va traduir a l’aranès el Nou Testament (2010) de la Bíblia i els Salms (2011). Així mateix, va portar un intens treball d’investigació al voltant de la història de la Val d’Aran, sent un dels seus màxims exponents i un gran coneixedor, entre altres, de la vida i obra del Mosén Jusèp Condò.

El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, va expressar en un tuit el seu condol per la mort d’Amiell, que va definir com a “figura clau de la promoció i preservació de l’aranès”. També el departament de Justícia, on es troba la Direcció General d’Assumptes Religiosos, va expressar el seu condol. L’alcalde de Naut Aran, César Ruiz-Canela Nieto, va lamentar la pèrdua afirmant que “és amb tota probabilitat l’aranès més il·lustre que ha viscut mai abans en el nostre municipi”.