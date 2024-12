Carrèrs mès segurs damb calefaccion

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Val d’Aran compde dejà damb nau carrèrs damb calefaccion en solèr tà evitar accidents e en projècte dus mès enes pròplèus mesi. Actuauments, ueit d’eri se trapen en Naut Aran —4 en Salardú, 2 en Tredòs, 1 en Gessa e 1 en Unha— e un, en Gausac, en municipi de Vielha e Mijaran. Mentre qu’ei previst abilitar-ne dus mès enes carrèrs de Salardú enes pròplèus mesi.

Aguest sistèma, fòrça estenut en païsi europèus mès heiredi coma Noruega o Finlàndia, evite era formacion de gèu e garantize eth transit segur, autant de veïculs coma de persones, çò que permet a vesins e visitaires de botjar-se damb soltura per airau urban enes dies mès heireds der an.

Era bailessa dera EMD de Gausac, Maria Perpiñà, explique que sonque en aguest mes de deseme a auut de méter en foncionament era sua en quate escadences. “D’abituda l’alugui tostemp que i a prevision de nheuades e enquia meddia dera jornada següenta”, comente Perpiña, qu’assegure que “ei un element clau ena mobilitat deth pòble, pr’amor que se trape en carrèr Major, a on passen autant veïculs coma persones cada dia”.

Ath sòn torn, eth baile de Naut Aran, César Ruiz-Canela, afirme que “damb aguest sistèma mos estauviam lançar fòrça sau ena via publica, per çò qu’es carretères se conserven fòrça milhor, ath delà de facilitar es trabalhs ara brigada municipau quan amien a tèrme era neteja des carrèrs”. Totun, eth foncionament deth sistèma a generat en diuèrses escadences cèrt debat sus eth sòn naut còst energetic d’electricitat e combustible. Per aquerò, er Ajuntament de Naut Aran a apostat per alimentar part d’aguestes installacions subterranèes a trauès deth futur hilat de distribcuion de calor de Salardú (veir desglòç). Concretament, profitarà part dera energia que genère a compdar de biomassa tà hèr foncionar es quate rampes que dejà i a en Salardú, ath delà de connectar es dues que bastirà ath hilat de tuèus de calefaccion, en tot potenciar atau era seguretat autant de vesins coma de visitaires. En çò que tanh ath còst dera installacion d’aguest sistèma, s’estime en uns 150.000 èuros cada tram de carrèr.

Inícien en hereuèr eth desplegament deth hilat de calor en Salardú

Er Ajuntament de Naut Aran auance en desplegament deth sòn sistèma de distribucion de calor ena localitat de Salardú. Començarà en hereuèr era installacion des subestacions que, a trauès d’aigua cauda, arreceberàn era energia termica produsida damb biomassa tà calefaccion e aigua cauda sanitària enes diuèrses bastisses e infraestructures connectades. Se tracte deth poliesportiu e era piscina, era escòla Ruda, er ajuntament, era glèisa, es rampes calefactades que i a en pòble o eth futur Centre Civic e Sociau. En abriu ei previst d’iniciar es trabalhs dera òbra civila, qu’acuelherà era centrau de biomassa que generarà calor. Aguesta consistirà en dues caudères de 400 e 800 kW, que foncionaràn damb astères procedentes des bòsqui d’Aran coma combustible. Eth projècte compde damb un pressupòst d’1,4 milions d’èuros e a arrecebut ua subvencion des hons Next Generation dera UE.