Valòren dues finques entath parcatge d'autocaravanes tà temporèrs

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era manca de viuenda assequibla e era pression toristica an portat a fòrça trabalhadors de sason en Aran a víuer en autocaravanes pendent es mesi d’iuèrn. Era pòga preséncia d’espacis abilitadi tà acuélher aguest tipe de veïculs ei motiu de conflictes ena zòna des de hè diuèrsi ans. Mentre qu’es temporèrs que viuen en eri lamenten trebucs e pògues facilitats tà hè’c, ajuntaments e vesins se planhen dera mala imatge que genèren aguest tipe d’assentaments, e apunten a problèmes d’insalubritat e conductes inciviques. Conselh Generau e consistòris an impulsat ordenances e d’autes mesures tà acotar-les -e sajar de dissuadir-les-, mentre cerquen solucions a long tèrme.

Er Ajuntament de Naut Aran lidère ua d’aguestes iniciatives. Hec ua crida a vesins tà que cedissen finques en passat mai, damb eth prètzhèt d’abilitar un airau damb servicis tà autocaravanes. Arrecebec un dotzeat de candidatures, totun sonque dues d’eres “ua en Unha e ua auta en Salardú” complissen damb es requisits tà materializar eth projècte, non sense excepcions.

Ei legau pernoctar en un veïcul se non se trèn elements, entre d’autes restriccions, afirme era DGT

Era prumèra finca se trape fòrça apròp dera C-28 e ei parciauments en zòna inundabla, mentre qu’eth prononciat desnivèu dera dusaua elevarie es còsti de materializar eth projècte, entre d’autes complicacions. Er ajuntament estúdie dejà era viabilitat d’andúes opcions e negòcie damb es sòns propietaris. Mentretant, ocupants de forgonetes e autocaravanes pòden seguir en tot estacionar es sòns veïculs “e pernoctar en eri” en parcatge de Baqueira 1.500 e en d’auti espacis coma eth camp de fotbòl de Garòs. Çò que non pòden hèr ei tapatges molèsti, eth vertiment de fluïds, montar cagires e taules o méter arturadors enes sòns veïculs, pr’amor que tot aquerò ei considerat coma “acampada” e pòt comportar sancions, segontes remasse era instruccion 08 V-74 dera DGT. An demorat restringits d’auti espacis coma eth parcatge des antigues casèrnes militares de Vielha e Mijaran, a on eth consistòri proïbís des deth passat ostiu er accès de veïculs de mès de 2,2 mètres de nautor, mentre qu’eth Conselh e d’auti ajuntaments sagen de dissuadir era pernòcta en veïculs viuenda en d’autes zònes. Ac hèn mejançant era proïbicion der estacionament en orari nocturn o en tot restringir er accès a pistes forestaus a trauès de limits per pes e tamanh.

Era Val dispause sonque d’un airau damb servicis

Era Val d’Aran dispause actuauments d’un unic airau abilitat tà autocaravanes. Se tracte de Val d’Aran Camper Park, en Vielha. Aufrís servicis coma banhs, doches, electricitat, lordères e punt de uedatge e recarga d’aigües. En trapar-se en solèr urban permet era longa estada des veïculs, mentre qu’en solèr rustic aguesta demora ei limitada a 48 o 72 ores.

Trabalhadors van tath nau ‘Camper Park’ en Alt Àneu

València d’Àneu estreèc eth passat ostiu eth prumèr airau tà autocaravanes deth Palhars Sobirà. Se tracte de Prat del Salt e, per èster pròplèu a Baqueira, arrecep aguest iuèrn un gran numerò de temporèrs, qu’acodissen sustot a emplegar servicis coma es doches, eth punt d’aigües o es lauadores. En aguest sens, er airau aufrís descompdes a trabalhadors dera estacion.