Rodin Kaufmann, music e cantant: «Non i a reggaeton en occitan e ei tanben ua lengua latina»

Publicat per Marc Codinas Periodista Creat: Actualitzat:

Quin vincle a damb er occitan?

Me vie de familha mairau. Ac parlaue eth mèn arrèpairin, mès non se transmetec perque eth francés s’imposèc. Encara atau, era mia mair m’escridassaue e me cantaue cançons en occitan quan èra mainatge.

Per qué decidic d’aprener-lo?

È viscut en Marròc, Egipte e Liban, çò que me permetec conéisher fòrça lengües. En tornar tà França, me’n di compde qu’eth francés que jo auia aprenut diferie deth des mèns companhs der institut. Descorbí er occitan coma un nèxe entre andús e m’enlumenè. Tostemp è creigut que cada lòc a d’auer era sua pròpria lengua.

Era sua musica combine diuèrsi estils e idiòmes...

Parli en major o menor mesura arab, francés, italian, portugués e catalan. Comencè en tot rapejar en francés, mès tostemp m’atreiguec era musica populara. En Marsella descorbí Le Còr de la Plana, un grop de polifonia occitana, e pensè: açò ei eth nòste blues. Me motivè fòrça ara ora d’apréner er idòma entà poder cantar damb fòrça autenticitat.

Siguec dificil de trapar recorsi tà aprener-lo?

Er occitan ei ua lengua damb mil ans d’istòria e abondius recorsi. Ath delà, eth catalan e eth portugués m’ajudèren fòrça. Hi corsi tà adults e trapè gent que lo parlaue.

Parle fòrça idiòmes, mès non a musica en castelhan.

L’enteni, mès non lo parli. Viatgi sustot per territòris de parla catalana, çò que m’a permetut de mantier eth catalan de forma naturau. Non dominar eth castelhan m’aufrís ua cèrta posicion de poder lingüistic.

Com a influït er occitan ena sua musica?

Ei ua lengua minoritària e minorizada. Des de que canti en occitan, è deishat de costat eth francés. Non me shaute quan ua lengua s’impause sus ua auta. Entà jo, cantar en occitan ei un compromís. Ath delà, cantar en catalan m’a daurit pòrtes en Catalonha, a on è mès reconeishements qu’en França. Se guanhi visibilitat jo, tanben la guanhe er occitan.

A experimentat damb er aranés?

A dia d’aué, non. M’interèsse fòrça a nivèu dialectau, mès quan parli damb quauqu’un qu’ei aranés, instintivaments responi ena lengua catalana.

Pòrte mès d’ua decada de carrèra e ara trabalhe en un gran album...

Òc, se nomente Pereu, qu’en provençau signifique ‘tanben’. Aurà ues 30 pistes en lengua catalana e lengua occitana, damb formats poetics e generics coma per exemple reggeaton, cumbia urbana, musica club e electronica e hip-hop. Includís collaboracions damb artistes de Mallorca e tanben de Catalonha, e dera madeisha forma un de Lhèida. Se nomente Petit Rodríguez, e cante flamenc, un genre que tanben m’atrè.

De qué tracten es cançons?

Ei un disc polivalent: ei pr’amor que tracte de tèmes durs damb ua tonalitat leugèra. Me’n di compde qu’en occitan non i a cançons sensuaus sus es relacions fisiques. Coma lengua latina, creigui qu’a absolutament tot eth sens hèr reggeaton en occitan. Planegi d’acabar-lo a principis de 2026.