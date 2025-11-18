Baqueira Beret confirma la data d'inici de la temporada: menys de dues setmanes per estrenar-se
El complex hivernal inverteix 10,3 milions d'euros i contractarà 783 treballadors temporers per una campanya que s'espera arribi al milió d'usuaris
Les previsions meteorològiques favorables amb nevades a partir d'aquest dimecres i temperatures més baixes han permès a Baqueira Beret confirmar l'inici de la temporada d'esquí pel dissabte 29 de novembre de 2025. Durant la presentació oficial celebrada aquest dimarts a la Llotja de Lleida, l'estació aranesa-pallaresa ha anunciat l'estrena de 5 noves pistes que afegiran 2 quilòmetres al seu domini, que ja compta amb 130 quilòmetres traçats i 173 d'esquiables. El preu del forfet diari se situarà en 71,50 euros.
El director de Baqueira Beret, Xavi Ubeira, s'ha mostrat optimista amb l'arrencada de la nova temporada, especialment després que l'any passat es retardés l'obertura més enllà del pont de la Puríssima de 2024 per manca de neu i temperatures excessivament altes. "Confiem repetir xifres d'ocupació similars a les darreres temporades, aproximant-nos al milió d'usuaris fins a Setmana Santa de 2026", ha assegurat Ubeira. Per garantir el bon funcionament, l'estació combinarà els seus 90 treballadors fixos amb els 783 temporers que contractarà.
Millores tècniques i inversió milionària
L'estació ha destinat una inversió de 10,3 milions d'euros a diverses millores, entre les quals destaca l'adquisició de dues noves màquines trepitjaneu per a pendents pronunciats i la instal·lació de 14 nous innivadors d'alta eficiència que han substituït 12 models antics. Durant l'estiu també s'han realitzat treballs de preparació del terreny per optimitzar la seguretat i reduir el gruix de neu necessari, millorant així l'eficiència global del complex. A més, s'ha actualitzat la denominació d'alguns traçats per facilitar l'orientació dels esquiadors i s'han implementat millores específiques a les zones per a debutants.
Innovació tecnològica amb la nova Ski Track App
La principal novetat tecnològica d'aquesta temporada és la Ski Track App, una aplicació dissenyada per acompanyar els esquiadors durant tota la jornada. Aquesta eina ofereix tres funcionalitats destacades: el registre detallat dels descensos amb informació sobre quilòmetres, desnivell i nombre de baixades; la visualització de rutes en 3D per planificar millor l'experiència; i la possibilitat de compartir la ubicació en temps real amb altres usuaris. L'aplicació també integra un mapa 2D interactiu amb geolocalització per facilitar l'orientació en tot el domini esquiable.
Solucions d'allotjament per als treballadors temporers
Davant la problemàtica de l'accés a l'habitatge a preus assequibles a la Val d'Aran, Ubeira ha explicat que disposen d'un conveni amb el sector de l'hostaleria per garantir allotjament als treballadors. "Entre un 80 i un 90% dels temporers repeteixen el seu punt d'allotjament", ha destacat, afegint que compten amb dos hotels a Bossòst específics per allotjar personal. Enguany, a més dels pisos de lloguer cedits a l'estació, s'incorpora com a novetat la possibilitat d'allotjar-se en una nova zona habilitada al Parador de Vielha, que ha estat recentment reformat.
Compromís amb la sostenibilitat i el medi ambient
Baqueira Beret ha reforçat el seu compromís mediambiental amb diverses iniciatives, com la retirada de residus en cursos fluvials mitjançant drons, que garanteixen una neteja més precisa i eficient. També s'han dut a terme tasques de sembra i ressembra en zones sensibles per protegir l'ecosistema local. Una altra acció destacada ha estat la instal·lació de dos quilòmetres addicionals de paravents a les zones de Montgarri, Ruda i la part baixa de Dera Cascada, una mesura que afavoreix l'acumulació natural de neu i redueix la necessitat de producció artificial, millorant així la sostenibilitat de l'estació.