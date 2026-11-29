Eleccions Generals 2026: el PP guanya per 39 vots al PSC a Vielha e Mijaran
El PP s'imposa amb 827 vots i el 30,67 %, el PSC cau al segon lloc amb 788 sufragis i ERC creix 8,52 punts, segons l'escrutini comparat amb el 2023
El Partit Popular ha guanyat les eleccions a Vielha e Mijaran amb 827 vots, el 30,67 % dels sufragis, segons els resultats de 2026. El PSC queda en segona posició amb 788 vots (29,22 %), mentre que ERC, amb 475 vots i el 17,61 %, ocupa la tercera plaça i és la força que més creix. Vox és quarta amb 275 vots (10,20 %) i Junts per Catalunya, cinquena amb 180 vots (6,67 %).
Els populars han superat els socialistes per només 39 vots de diferència. En relació amb les eleccions de 2023, el PP ha avançat 5,49 punts percentuals, ja que llavors havia obtingut 573 vots i el 25,18 %. El PSC, que fa tres anys era la llista més votada amb 813 vots i el 35,73 %, ha perdut 6,51 punts percentuals i ha cedit el primer lloc.
Evolució de les principals formacions
ERC és la candidatura que més ha millorat respecte al 2023: ha passat de 207 vots i el 9,09 % als actuals 475 vots, amb un augment de 8,52 punts percentuals. Vox, per la seva banda, ha pujat 0,58 punts, des dels 219 vots (9,62 %) de fa tres anys fins als 275 d'ara. Junts per Catalunya també ha crescut lleugerament, amb un avenç de 0,08 punts, ja que a les eleccions anteriors, com a JxCAT - Junts, va sumar 150 vots i el 6,59 %.
Candidatures minoritàries i estrena de Comuns-Front Ampli
Comuns-Front Ampli, que no es va presentar a les eleccions de 2023, ha aconseguit 72 vots, el 2,67 %. També s'ha estrenat Alhora, amb 13 vots (0,48 %), tampoc present fa tres anys. El PACMA ha obtingut 13 vots (0,48 %) i ha perdut 0,22 punts respecte al 0,70 % anterior, quan en va sumar 16.
Entre les forces amb menys suport, FO ha aconseguit 10 vots (0,37 %), 0,24 punts més que els 3 vots (0,13 %) de 2023. El PCTC tanca la llista amb 2 vots (0,07 %), després de baixar 0,28 punts percentuals respecte als 8 vots (0,35 %) que va obtenir en els comicis anteriors.