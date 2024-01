Miracles i gratitud amb els sants al Museu de Lleida

El Museu de Lleida va inaugurar ahir la mostra Exvots. Miralls de l’agraïment, una exposició de 32 objectes de devoció que s’oferien en esglésies i ermites com a agraïment a Déu, a un sant o a la Verge per un favor concedit o buscant la seua protecció.

L’exposició mostra alguns d’aquests objectes i ho fa dividint-los per àmbits concrets: dedicats als malalts enllitats, les guerres i catàstrofes, els accidents, el dia a dia i l’agarberament.La mostra, comissariada per l’antropòleg lleidatà Josep Roca, és una idea del Museu Etnològic i de Cultures del Món de Barcelona, que s’ha adaptat i produït per a Lleida pel mateix Museu de Lleida. De fet, els visitants poden veure objectes directament relacionats amb les terres de Ponent que provenen d’Aitona, del taller d’exvots que hi havia a Cappont al segle XVII i del santuari del Sant Crist de Balaguer.“No es tracta d’una exposició artística, això ho ha de tenir clar el visitant. Però és cert que els exvots segueixen certes tendències artístiques que poden veure’s a la mostra, com flocs de cabell, segells o figures de cera”, explica Roca.Es podrà visitar fins al 7 d’abril i està vinculada al 3r Congrés d’Antropologia de Catalunya, que se celebra a Lleida des d’avui.