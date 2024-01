El nou Cruïlla Baix Segre posarà banda sonora a la floració el 9 de març amb una quinzena d'actuacions a set pobles

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una quinzena d'artistes actuaran en diversos municipis del Segrià el pròxim 9 de març en el marc del nou Cruïlla Baix Segre. És la primera vegada que el festival fa parada a les terres de Ponent i ho fa coincidint amb l'època de floració dels fruiters, un espectacle natural que any rere any tenyeix de colors rosats aquesta zona del Segrià. El festival vol posar la banda sonora a la floració i la gastronomia local i proposa les actuacions d'una quinzena d'artistes en punts emblemàtics dels set municipis del Baix Segre. Els concerts de dia seran de petit format amb un aforament per a 300 persones. Hi actuaran, entre altres, Delafé, Renaldo & Clara o Clara Peya. El plat fort es viurà a la nit a Aitona amb el concert d'Stay Homas i Albert Pla.

La vicepresidenta de la Diputació de Lleida i alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha destacat l'aposta del festival pel Baix Segre. Ha afegit que "els alcaldes i alcaldesses ens hem de sentir orgullosos del que pot passar el 9 de març a les nostres terres. Unirem cultura, música, patrimoni i paisatge, que és la realitat que tenim als nostres camps amb aquests mapes de color rosa".

En el mateix sentit s'ha expressat l'alcaldessa de Soses, Sandra Marco, que ha agraït al festival que hagi pensat en el Baix Segre i ha afirmat que els municipis estan "molt contents i il·lusionats".

De la seva banda, el director dels Serveis Territorials de Cultura a Lleida, Albert Turull, ha destacat la importància que aquest projecte tingui el suport de tres departaments de la Generalitat "que han treballat conjuntament perquè els esdeveniments enogastronòmics i culturals d'arreu del territori siguin tractors de l'oferta turística del país". L'aportació econòmica destinada per a aquesta edició és de 155.000 euros.

12 hores de música ininterrompuda

El director del Cruïlla Baix Segre, Gerard Birbe, ha destacat que hi haurà 12 hores de programació ininterrompuda en 9 espais dels diferents municipis. Així, els concerts de dia seran tots de petit format, amb un màxim d'unes 300 persones, excepte el que es celebrarà a la nit al camp d'esports d'Aitona que encapçalarà el trio de pop català Stay Homas i l'espectacle d'Albert Pla amb The Surprise Band.

El cartell el completaran Clara Peya, Renaldo & Clara, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic, DJ Miqui Puig, Delafé, David Carabén, la Mercabanda, Júlia Colom i Selva Nua, UK Ventura, Ponent Roots i Carlitos Miñarro.

Els concerts es celebraran en diferents franges horàries perquè el públic pugui anar a més d'una actuació, si bé des del festival també conviden a la gent a participar de les activitats relacionades amb la floració que tindran lloc als diferents municipis.

La venda d'entrades per al concert central, a Aitona, ja fa setmanes que està oberta al preu de 20 euros. Per a la resta de propostes es podran adquirir entrades al preu de 5 euros.

El festival està organitzat pel Festival Cruïlla, els departaments d'Empresa i Treball, Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, i Cultura de la Generalitat, compta amb la col·laboració de la Diputació de Lleida.