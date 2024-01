El Feroz, per a '20.000 espècies d'abelles'

L’òpera prima de la cineasta basca Estíbaliz Urresola 20.000 espècies d’abelles es va emportar ahir a la nit a Madrid el premi Feroz a la millor pel·lícula dramàtica davant de la favorita, La societat de la neu, de Juan Antonio Bayona. Això sí, el cineasta barceloní va ser distingit amb el Feroz a la millor direcció pel seu últim film, candidat a l’Oscar a millor pel·lícula internacional. El Palau de Vistalegre de la capital espanyola va acollir l’entrega d’aquests premis que atorga l’associació d’informadors de cine i televisió d’Espanya.

David Verdaguer va aconseguir el premi al millor actor protagonista de cine pel seu paper encarnant l’humorista Eugenio a Saben aquell, mentre que Malena Alterio va triomfar en l’apartat femení pel seu treball protagonista a la pel·lícula Que nadie duerma.Val a destacar que l’actor Roger Casamajor (la Seu d’Urgell, 1976), absent a la gala, es va emportar el Feroz al millor protagonista d’una sèrie pel seu treball a La Mesías. Casamajor, que es va iniciar en el teatre a Andorra i posteriorment a Barcelona, ha actuat en pel·lícules com El mar, El laberinto del fauno, Pa negre (amb la qual va guanyar un Gaudí) o Incerta glòria.De fet, la sèrie dramàtica La Mesías va ser una de les grans triomfadores de la nit a l’emportar-se el Feroz a la millor sèrie i també el de millor actriu protagonista, per a Lola Dueñas.

‘La Mesías’, millor sèrie de televisió dramàtica, i ‘Poquita fe’ triomfa en la categoria de televisió

El cine espanyol va mostrar a la catifa roja de la gala el seu “suport” unànime a les presumptes víctimes del cineasta Carlos Vermut per violència sexual i va demanar “no callar (vegeu el desglossament)”. Les acusacions al director madrileny van ser el principal tema de conversa a la festa dels Feroz.La directora Isabel Coixet –autora del documental El sostre groc sobre els abusos a l’Aula de Teatre de Lleida– va assegurar que la indústria audiovisual viu un bon moment perquè “mira de cara les coses” i va lamentar que “ningú vol tenir l’estatus de víctima perquè és una merda. En el moment en què una persona obre la boca per dir que ets una víctima t’hi converteixes i ets doblement vulnerable”. Per la seua part, l’actriu Aitana Sánchez-Gijón va manifestar que, encara que és “bon moment” perquè surtin a la llum històries” que han estat “ocultes sempre”, l’“espanten” els linxaments públics.

Tres dones acusen el director Carlos Vermut de violència sexual

Tres dones han assegurat haver patit “violència sexual” per part del cineasta Carlos Vermut, guanyador de la Concha d’Or de Sant Sebastià amb Magical Girl (2014), segons una investigació que va publicar ahir El País. Una estudiant de cine, una empleada d’una de les seues produccions i una treballadora del sector cultural han denunciat uns fets transcorreguts entre el maig del 2014 i el febrer del 2022, en els quals el director suposadament va treure avantatge del seu reconeixement i posició en el cine per tenir relacions sexuals violentes que elles no van consentir. El director i guionista madrileny va respondre que “he practicat sexe dur sempre de manera consentida”, segons la publicació.