El 'Tàrrega Sona' aixeca el teló amb segell artístic local

El cicle Tàrrega Sona va aixecar el teló divendres a la nit amb una proposta musical que combinava les arts escèniques, una de les novetats d’aquesta edició, i ho va fer amb segell local, ja que l’escenografia de l’espectacle musical Estimadíssims malvats de Teatre Nu és obra de Llorenç Corbella. Dirigit pel seu autor, Víctor Borràs, i protagonitzat per l’actor Jordi Vidal i la compositora Laia Vallès, l’espectacle va posar de manifest la crueltat de les cançons tradicionals i de les històries que expliquen. L’escenografia de Corbella va omplir l’escenari del Teatre Ateneu de cordes que engabiaven els protagonistes. Fins al maig, el Tàrrega Sona ha programat una desena de propostes de diferents estils com rock, blues, jazz, cant coral, rumba o rap, incloent els concerts teatralitzats, com la proposta inaugural.

La pròxima cita tindrà lloc el divendres 23 de febrer i anirà de la mà de la companyia Yllana, que s’ha unit a Töthem Company per crear l’espectacle musical Trash. Entre les diferents propostes del programa destaca el concert del cantautor targarí Xavier Ribalta, previst per al diumenge 14 d’abril, amb el qual celebrarà el seu seixanta aniversari de trajectòria artística amb Cants intemporals, que forma part del festival Barnasants.