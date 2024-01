Última parada a Agramunt de la mostra de Guillem Viladot

L’exposició Guillem Viladot i els creadors de Ponent posa punt final a la seua itinerància a Agramunt, municipi natal de l’artista. La casa museu Lo Pardal serà l’escenari, fins al 20 d’abril, de mig centenar d’obres que exploren el diàleg entre Viladot i altres icones lleidatanes del món de l’art i la cultura, com Leandre Cristòfol, Josep Vallverdú, Manuel de Pedrolo o Lluís Trepat, amb els quals va forjar relacions “decisives” en la seua trajectòria. De fet, aquestes relacions creatives i d’amistat centren la publicació homònima que ha editat la Xarxa de Museus en col·laboració amb l’Editorial Fonoll i que estarà disponible en museus i llibreries a partir de la setmana que ve.

Després d’un any i mig des de la seua estrena al Museu Comarcal de Tàrrega i d’haver passat per diferents equipaments lleidatans, la mostra fa l’última parada. “Per a nosaltres és significatiu que porti els amics a casa”, afirma el comissari de l’exposició, Pau Minguet, que afegeix que “Viladot sense Agramunt no es pot concebre”. En aquest sentit, Minguet explica que l’obra de l’artista està condicionada per la realitat del municipi i que Viladot utilitzava a les seues obres els elements propis d’un poble agrícola. “Resignificava les eines en desús del sector i les incorporava a les seues creacions”, assenyala. La mostra, que naix de la commemoració del centenari del naixement de Viladot i inclou diferents disciplines, explora les diferents relacions que va establir l’artista amb personalitats com Leandre Cristòfol, Josep Iglesias del Marquet, Lluís Trepat, Josep Vallverdú, Daniel Gelabert, Albert Coma Estadella, Josep Guinovart i Manuel de Pedrolo.

La casa museu Lo Pardal d’Agramunt acull una exposició amb mig centenar d’obres

Una xarxa de connexions entre aquests artistes de Ponent que també s’ha traslladat al paper amb una publicació que vol ser un llibre de referència en l’estudi de la creació avantguardista del país. Concretament, els autors que han col·laborat en aquest llibre són la historiadora de l’art, gestora cultural i periodista Cristina Mongay, el director del Museu Morera de Lleida, Jesús Navarr, l’arquitecte i antropòleg Marc Verdés, la filòsofa i investigadora Bárbara Bayarri, el crític d’art i assagista Manuel Guerrero, l’historiador i escriptor Xavier Garcia, la historiadora de l’art Esther Solé i el filòleg i director de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida, Joan Ramon Veny-Mesquida.