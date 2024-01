Animac distingirà Roser Capdevila, la dibuixant de 'Les tres bessones'

Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, que organitza l’ajuntament de Lleida, atorgarà el Premi Trajectòria a la il·lustradora, escriptora i creadora Roser Capdevila (Barcelona, 1939) “en reconeixement al seu llegat i a la capacitat de crear obres que han penetrat en la cultura popular, com Les tres bessones, que han passat del paper a la pantalla i ja formen part de l’imaginari col·lectiu al país”, segons va anunciar ahir el festival. Capdevila rebrà el guardó en l’acte de clausura de la 28 edició d’Animac, el diumenge 18 de febrer a les 19.30 hores a la Llotja.

Durant el certamen, a l’espai Open Screen es projectaran capítols de les sèries Les tres bessones i Les tres bessones bebès, i també està prevista la projecció del llargmetratge Les tres bessones i Gaudí el 18 de febrer, a les 16.00 h. El mateix dia, a les 17.30 h, l’autora protagonitzarà una trobada amb els seus lectors i firmarà llibres al foyer principal de la Llotja.Il·lustradora amb una llarga trajectòria dins del món cultural, de ben jove va iniciar la seua activitat professional il·lustrant estampats sobre teles i creant pintures a l’oli i aquarel·les. El 1980 va començar a escriure i il·lustrar llibres infantils, així com obres de divulgació i entreteniment dirigides a joves i adults.El 1983, inspirant-se en les seues tres filles bessones, Teresa, Anna i Helena, va crear els personatges de Les tres bessones, que ràpidament es van tornar populars dins i fora del país. Tant és així que van propiciar una sèrie de televisió que s’ha emès ja en 158 països. Dins del món animat, destaca el disseny de personatges com la Koki, una gallina de plastilina, i la sèrie Les tres bessones bebès. Així mateix, molts dels seus llibres il·lustrats han estat traduïts a 35 llengües.Capdevila ha rebut nombrosos premis i reconeixements, entre els quals destaquen el Nacional de Cinema i d’Audiovisual i la Creu de Sant Jordi, ambdós concedits per la Generalitat; el Premi Trajectòria, atorgat pel Gremi d’Editors de Catalunya; la Medalla d’Or de les Belles Arts del ministeri de Cultura; la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya; i la Medalla d’Or de la Generalitat 2022.D’altra banda, el 2011, l’artista va donar el seu llegat, que sumava més de 3.000 peces entre dibuixos, litografies, gravats i contes, a la Biblioteca de Catalunya.