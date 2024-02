Comença la commemoració de l'Any Magre

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Escola d'Art Municipal Leandre Cristòfol ha acollit la presentació del programa d'actes de l'Any Magre, que aquest 2024 commemora el centenari del naixement de Jaume Magre i Servet, qui va ser regidor de la Paeria de Lleida un cop recuperada la democràcia. Així, l'Any Magre, impulsat per l'ajuntament, vol reconèixer el lideratge cultural, educatiu i polític d'una figura que va facilitar l’accés de la ciutadania a la cultura, les arts escèniques i plàstiques, i la música.

Durant la presentació, l'alcalde, Fèlix Larrosa, ha destacat “la petjada inesborrable i permanent que ha deixat a la ciutat” i que de la llavor que va sembrar per crear i formar públic cultural de Lleida, sent aquesta una de les seves màximes il·lusions. En aquest sentit, Larrosa ha afegit que “si pensem en totes les generacions que han passat per l’Aula, el Conservatori i l’Escola de Belles Arts des de la seva creació, podem dir amb seguretat, que el seu objectiu es va complir”.

De la seua banda, el comissari del Centenari Jaume Magre, Juan Cal, exdirector executiu de SEGRE, ha volgut ressaltar tres qüestions, sobre les quals pivotarà el programa d’activitats: l’amplitud i la formació des de l’àmbit de la cultura; la fermesa en les conviccions i l’apertura i la capacitat de consens, des de la política, i aprendre en llibertat, des de l’educació. Cal ha especificat “ensenyar a pensar”, com deia Magre. Cal ha explicat que la imatge del centenari, obra de Montse Farré, s’ha pres de la rajola que hi havia a la Petite Galerie, un detall que ja es va poder veure en l’exposició que es va fer al Morera sobre aquesta galeria i que es recuperarà a l’IEI. Les activitats previstes durant l'any es poden consultar en aquest web: Centenari Jaume Magre - La Paeria - Ajuntament de Lleida

