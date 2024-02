Llegat de Miguel Gallardo per a la Biblioteca de Catalunya

La Biblioteca de Catalunya a Barcelona va rebre el mes passat un ampli fons gràfic del dibuixant, guionista de còmics i il·lustrador lleidatà Miguel Gallardo, mort el febrer del 2022 als 66 anys. L’equipament va ingressar 61 pàgines d’historietes originals i 30 esbossos que corresponen a diferents obres de Gallardo, creador del cèlebre personatge Makoki. Entre les cedides –datades entre 1981 i 2016 i ara en procés de catalogació–, destaquen títols com Retorn al futur, Makoki. Fuga en la modelo, Buitre Buitaker, Muerte de Makoki, Niñato JR, Hyde, Fuerza vital o Perico Carambola el último de la cola. Escándalo en el Liceo. Després d’estudiar a l’Escola Massana de Barcelona, Miguel Gallardo va crear el 1977 el personatge de Makoki, el més conegut i emblemàtic del còmic underground de la dècada dels vuitanta a Espanya. Va participar amb Juan Mediavilla en la fundació i desenvolupament de la revista El Víbora (1979-2005). A mitjans dels 90, va deixar una mica de banda l’humor i va començar a dedicar-se a la il·lustració de manera gairebé exclusiva. Va col·laborar amb La Vanguardia, El País, Herald Tribune, The New York Times, The New Yorker i The Washington Post. Els seus últims còmics van ser de caràcter autobiogràfic, com Maria y yo (2007), novel·la gràfica en què va explicar les aventures i viatges amb la seua filla, que pateix autisme –una obra amb què va guanyar el Premi Nacional de Còmic i que es va convertir en un documental–, i Algo extraño me pasó camino de casa (2020), que narra les seues vivències després de detectar-li un tumor cerebral.

Donació al Morera el 2020

Dos anys abans de morir, Miguel Gallardo va formalitzar una àmplia donació de la seua obra gràfica al Museu Morera de la seua ciutat natal. La pinacoteca va rebre prop de 200 originals dels seus còmics, a més d’una recopilació d’historietes que configuren un recorregut per la seua extensa carrera com a autor de novel·la gràfica. El llegat també va reunir un conjunt representatiu de la seua faceta com a il·lustrador amb esbossos, publicitat, cartells, revistes i llibres que tindran un lloc destacat a la nova seu del museu lleidatà, a punt d’inaugurar-se.