“Els lleidatans heu de sentir orgull del Canal d'Urgell”

Unes 300 persones van omplir divendres a vessar el Teatre de L’Amistat de Mollerussa durant el primer acte de presentació a les comarques lleidatanes d’Urgell. La febre de l’aigua, l’últim llibre del periodista i escriptor Vicenç Villatoro. La novel·la se centra en la construcció del Canal d’Urgell, una obra que va ser considerada un error durant dècades, però que va passar a ser un èxit quan va transformar l’antigament conegut com a Clot del Dimoni en una terra fèrtil. Així ho va posar de manifest Carles Tejedor, el president dels Amics del Bisbe Deig, que durant la presentació del llibre va recordar que aquesta insfraestructura “va tardar 40 anys a donar fruit”. Villatoro, que com a protagonista de la història pren un avantpassat seu, el besavi del seu avi, va assegurar que “el Canal d’Urgell va ser un projecte de transformació agrària i econòmica, que en el fons era sobretot un projecte de regeneració humana, de prosperitat i de pau”. Va explicar també que “un avantpassat meu italià va venir a Agramunt l’any 1862, era un entusiasmat del canal i del progrés que podia generar. Aquí és on jo, que soc de Terrassa, tinc una vinculació amb les Terres de Lleida i un interès evident a escriure aquesta novel·la”. “Els lleidatans heu de tenir un orgull molt gran davant d’aquesta gran obra malgrat el desconeixement, més que no indiferència, de molta gent de Catalunya”, va assegurar Villatoro. Demà a les 19.00 hores presentarà la novel·la a la llibreria Caselles de Lleida en un acte conduït pel mecenes i activista cultural lleidatà Antoni Gelonch.