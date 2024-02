Animac exhibirà 179 films en quatre dies

La 28 edició de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac arrancarà la setmana que ve a Lleida amb una programació de 179 films: 8 llargmetratges, 4 migmetratges i 167 curts, amb especial atenció a la diversitat (el lema d’aquest any) en tots els sentits: cultural, de gènere, orientació sexual i habilitats físiques i cognitives. L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va encapçalar ahir a la Llotja l’acte de presentació oficial del certamen (a la tarda estava previst que es presentés al Centre de Cultura Contemporani de Barcelona), que “consolida la ciutat com a capital de la celebració d’esdeveniments culturals, perquè és talent i creació, és emprenedoria i joventut, és formació i educació, és la plataforma de projecció dels nostres valors”. La directora d’Animac, Carolina López, va voler remarcar “el moment extraordinari que està vivint el cine d’animació tant a Catalunya com a Espanya” vinculant-lo amb alguns professionals il·lustres que visitaran Lleida, com José Luis Ágreda, director artístic de la producció catalana Robot Dreams, de Pablo Berger, nominada aquest any a l’Oscar; o l’exdirectora d’Animac Isabel Herguera, que projectarà el seu primer llargmetratge, El sueño de la sultana, i rebrà el Premi Honorífic d’aquest any. La vicepresidenta de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Estefania Rufach, va destacar la capacitat d’aquesta cita per “obrir finestres al territori” i “situar-nos al mapa de l’animació”.

Val a recordar que, després de l’experiència d’èxit de l’any passat, Animac comptarà de nou amb una sessió escolar a Tremp. Per la seua part, la regidora de Cultura, Pilar Bosch, va detallar les mesures d’accessibilitat física, intel·lectual i sensorial que es posaran en marxa a Animac, com l’edició del programa en format de lectura fàcil amb pictogrames.

Dos llargmetratges anime per atreure més públic adolescent

La directora d’Animac, Carolina López, va recordar que el certamen va fregar l’any passat els 23.000 visitants, xifra que aspiren a superar amb una “oferta de qualitat”. I també amb “estratègies per atreure més públic adolescent”, com la projecció de dos llargmetratges del gènere anime japonès, The Concierge i Sand Land, aquest basat en el manga homònim d’Akira Toriyama, creador d’èxits com Bola de Drac i Dr. Slump.