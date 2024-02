Del Carib a la Mediterrània

El músic i cantant Guillem Roma (Manlleu, 1984) presentarà avui a Lleida el seu setè treball discogràfic, Postureo real, un manifest vital per sobreviure als temps actuals amb optimisme i també una mirada crítica. Roma va explicar a SEGRE que l’àlbum, publicat l’any passat, presenta “un univers de cançons molt eclèctic, en les quals es noten les influències de la tradició musical llatinoamericana com són els boleros o els sons caribenys”. Però també representa “un punt de retorn cap a la Mediterrània en un equilibri entre un viatge llunyà i la tornada a un lloc molt de casa”, va afegir l’artista, content per poder presentar els nous temes a Lleida, ciutat que visita habitualment en ocasió de cada disc. Les lletres de les seues noves cançons fan honor al títol de l’àlbum. “Reflexiono sobre aquest món que ens fa anar tan ràpid, vivint a la superfície de les coses, sense arribar a aprofundir en els arguments”, va comentar Roma sobre aquest postureig d’avui, contra el qual ell advoca amb “música contra la superficialitat, el periodisme de titular o la política del tweet”. Un estrès actual que l’artista també trasllada al món de la indústria discogràfica, que “t’exigeix treure novetats de forma constant, ser present a les xarxes socials sense parar”.

De tota manera, el cantant de Manlleu va assegurar que “aquest món de façana i aparença també és ple d’amistat, amor, música i poesia; per això, Postureo real també és un disc molt vital”.