La justícia europea desestima el recurs de TikTok per esquivar normes digitals més estrictes de la UE

El Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) ha desestimat aquest divendres el recurs de ByteDance -empresa matriu de TikTok- que buscava esquivar les normes digitals més estrictes de la UE. Concretament, el recurs de la companyia era contra la decisió de la Comissió Europea de designar TikTok, entre altres empreses, com a "guardians d'accés", una condició que es dona a aquelles empreses amb "una posició econòmica forta i un impacte significatiu en el mercat interior en molts països de la UE" en el sector digital. Aquesta condició les obliga a complir les restriccions que fixa la Llei de Mercats Digitals.Després de la decisió de l'executiu comunitari, TikTok va presentar un recurs al TGUE i, de forma separada, mesures cautelars perquè se suspengués. En l'auto d'aquest divendres, el TGUE ha justificat la desestimació del recurs perquè ByteDance "no ha demostrat que hi hagi un risc real de revelació d'informació confidencial o que aquest risc pugui causar un dany greu i irreparable" a la companyia.