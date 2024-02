Un Museu de Lleida inclusiu, accessible i referent a Ponent

Una setmana després de prendre possessió com a nova directora del Museu de Lleida, Clara Arbués es va presentar ahir davant dels mitjans de comunicació per agrair el suport i l’ajuda prestada per l’anterior director, Josep Giralt, que es va jubilar a finals de novembre, i va avançar les seues línies d’actuació. “Més enllà de la conservació i difusió de la col·lecció, el meu projecte és convertir el Museu de Lleida en un espai igualitari, inclusiu i accessible, obert a tota la comunitat i amb vocació de referent per a la ciutat i Ponent”, va explicar Arbués, designada pel patronat del museu lleidatà com a nova directora el 29 de desembre passat, com ja va publicar SEGRE. Acompanyada per la directora general de Patrimoni Cultural de la Generalitat, Sònia Hernández, i el delegat de Cultura a Lleida, Albert Turull, Arbués també va posar l’accent en una futura adscripció al museu del material arqueològic municipal de Lleida.

Hernández va destacar el currículum com a medievalista i museòloga de la fins ara delegada de Patrimoni del bisbat d’Urgell, “amb molta experiència en gestió de museus, coneixedora del territori i de la realitat i dels reptes del Museu de Lleida”, entre els quals Arbués no va poder evitar anomenar l’històric litigi de l’art amb Aragó. “Després de tot el que ha passat els darrers anys, en aquesta nova fase el funcionament i estratègia del Museu de Lleida ha de plantejar-se al marge del litigi, però recordant que és imprescindible defensar la unitat de les col·leccions d’art”, va assegurar, deixant la línia d’actuació sobre això en mà dels patrons, les administracions públiques al capdavant de la pinacoteca.D’altra banda, Arbués proposarà també una “mirada feminista a les col·leccions” del Museu de Lleida, la “museografia del qual i la línia discursiva són del 2007”, quan es va estrenar l’edifici. Així mateix, aprofundirà en la “sostenibilitat ambiental” i en la “transformació digital, reforçant la dimensió virtual i audiovisual del centre, tot i que sense convertir-lo en un circ”. Finalment, va destacar que “l’eix central, el pal de paller, seran les exposicions temporals, si pot ser de producció pròpia, i les activitats paral·leles que generin”.

El TSJC obre judici oral contra Vila i Puig per l’art de Sixena

L’atzar (o no) dels temps judicials va voler que la presentació de la nova directora del Museu de Lleida coincidís amb l’anunci per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de l’obertura de judici oral contra els exconsellers de Cultura Santi Vila i Lluís Puig pel trasllat de les obres d’art de Sixena. Fa just un any, com ja va informar SEGRE, el TSJC ja es va declarar competent per veure la causa contra Puig per desobediència (per la condició d’aforat com a diputat) i enviant la de Vila, també per desobediència i, a més, per usurpació d’atribucions judicials, als jutjats Penals de Barcelona. Tant a l’un com a l’altre, el TSJC els imposa una fiança de responsabilitat civil de 17.250 euros, que és el que el Govern aragonès va dir que va costar traslladar l’art del museu lleidatà a Sixena el desembre de l’any 2017, amb suport inclòs de la Guàrdia Civil.