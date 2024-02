Compra rècord de la Generalitat en art

La Generalitat va apostar “com mai” el 2023 per la Col·lecció Nacional d’Art amb compres extraordinàries i una inversió de més de 5 milions d’euros. La consellera de Cultura, Natàlia Garriga, va presentar ahir al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) el balanç de compres de l’any passat explicant que el pressupost de partida era de 2,6 milions, però que finalment es van destinar 5,1 milions –va influir en aquest augment la compra excepcional del fons Català-Roca (“una adquisició de país que no podíem deixar escapar”)–, la qual cosa va representar més del doble de la inversió del 2022, quan s’hi van destinar 2,4 milions.

Garriga va informar que el 2023 es van comprar un total de 506 peces d’art contemporani, fotografia, còmic, il·lustració i béns culturals i mobles per a una Col·lecció Nacional que també va rebre 151 donacions.Al MNAC es van exhibir algunes de les obres adquirides, moltes de les quals es quedaran al museu barceloní, però d’altres es dipositaran per equipaments culturals de tot Catalunya. Algunes ja figuren en els fons del Museu de Lleida, el Morera o el Diocesà d’Urgell (vegeu els desglossaments).En l’àmbit dels béns mobles, amb 3,6 milions d’euros per a un total de 391 adquisicions, destaquen pel seu alt valor patrimonial i l’excepcional estat de conservació l’escultura gòtica de Sant Salvador del Mestre d’Albesa, des d’octubre al Museu de Lleida. En l’apartat d’art visual contemporani, es van comprar 54 obres a 55 artistes i dos col·lectius com Joan Pere Viladecans, Albert Serra o els lleidatans Antoni Abad, Jaume Minguell i Ferran Lega (dipòsits al Museu Morera). També un Tríptic camperol de Josep Guinovart de l’any 1952 per al MNAC.

Una joia escultòrica gòtica, per 70.000 € per al Museu de Lleida

El Museu de Lleida va presentar a l’octubre una escultura de Sant Salvador en pedra policromada, del segle XIV i atribuïda al Mestre d’Albesa. Aquesta joia del gòtic havia estat adquirida a l’estiu per la Generalitat per a la Col·lecció Nacional d’Art per 70.000 € a la família Cabiscol de Vilanova de Segrià i va ser dipositada al museu lleidatà. L’aleshores director, Josep Giralt, va dir que la peça podria restaurar-se enguany per recuperar-ne els colors originals sota de l’actual capa de tons ocres i convertir-se en una de les més importants de la col·lecció.