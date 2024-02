El festival d'art urbà de Lleida, amb dos directores

La regidora de Cultura de la Paeria, Pilar Bosch, va anunciar ahir que Mireia Serra Lily Brick, “una de les artistes urbanes més influents del moment”, i la seua representant artística, Laura Vidal, “amb una àmplia experiència en el món de l’art”, seran les directores del nou festival d’art urbà de Lleida, successor del _potFest. Val a recordar que l’organització d’aquest certamen –que es va estrenar el 2021 al Centre Històric– va decidir el desembre passat suspendre l’edició del 2024, prevista a Balàfia, criticant la “falta de suport” de l’ajuntament de Lleida. Per la seua banda, Bosch va explicar en la comissió informativa municipal de Cultura que Lily Brick i Laura Vidal “ja s’han posat a treballar perquè el festival pugui dur-se a terme la primera quinzena del proper mes d’octubre”. El director del _potFest, Carles Hernàndez, va lamentar al desembre “la falta de comunicació amb la Paeria, així com de planificació i poca fluïdesa en la validació dels murs així com els canvis d’última hora”, després d’un informe de la comissió de Patrimoni desfavorable en dos de les cinc propostes de parets on pintar els murals al barri de Balàfia. En aquest sentit, l’edil de Cultura va informar de les propostes de la comissió de Patrimoni pel que respecta a les façanes en les quals sí que es podria intervenir, també al mateix barri de Balàfia.