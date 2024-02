El Govern espera rebre una proposta dels pagesos per veure com poden flexibilitzar les restriccions per la sequera

El Govern espera rebre una proposta dels pagesos per avaluar com flexibilitzar les restriccions per la sequera. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha explicat que és un dels compromisos de la darrera Taula Agrària, aquest divendres: "Faran una proposta i analitzarem com ens la podem fer nostra". El conseller ha exposat que, tenint en compte que "tots els sectors han de fer un esforç", l'objectiu és arribar a un acord perquè les restriccions no siguin "tan dures" com les recollides al Pla Especial de la Sequera. "Hem de veure com ho modulem", ha dit. El conseller diu que no es pot demanar "paciència" als pagesos, que preveuen més mobilitzacions dimarts, i defensa que treballen per atendre les seves reivindicacions.