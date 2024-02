La Paeria de Lleida avança al 13 d'abril la inauguració del nou Museu Morera

La Paeria de Lleida ha avançat el dia 13 d'abril la data prevista per inaugurar de manera oficial el nou Museu Morera. L'equipament havia d'obrir portes el dia 20 d'abril i el canvi s'ha dut a terme per respectar els terminis que dicta la Llei Electoral en relació a les eleccions europees previstes pel dia 9 de juny. En tot cas, l'edifici situat a Rambla Ferran obrirà portes a partir de la segona quinzena de febrer per acollir visites guiades que permetran que diferents col·lectius de la ciutat puguin fer una valoració prèvia de l'espai i assegurar-ne l'accessibilitat. L'exposició inaugural inclourà entre 450 i 470 peces, documentació i material d'arxiu que reflectirà la memòria artística i cultural de Lleida del segle XX i XXI.La intervenció arquitectònica que s’ha dut a terme al nou espai ha permès reconfigurar i reformular l’edifici, d’uns 3.500 metres quadrats distribuïts en sis plantes, per dotar-lo d’una nova singularitat. En aquest sentit, la museografia és flexible, modular i plenament accessible com a elements identificadors del nou Museu. Les prospeccions arqueològiques van treure a la llum noves restes de les antigues adoberies datades del segle XIII que suposen un valor afegit i han quedat incorporades al nou equipament.

Les obres han anat a càrrec de la UTE integrada per Arnó, Sorigué i Romero Polo. El procés per a la construcció del nou museu es va iniciar fa deu anys i les obres ho van fer l’abril de 2019. El pressupost dels treballs ha anat a càrrec de l’Estat, la Generalitat, la Diputació de Lleida, l’Ajuntament de Lleida i els fons FEDER de la Unió Europea.

L’entrada en servei del nou Morera solucionarà la seva provisionalitat històrica i es posarà a disposició del públic un equipament que serà de referència per a la ciutat i per al context català i estatal. De fet, el Museu compta amb més de 5.000 obres i recorre totes les tendències artístiques dels segles XX i XXI.