Comencen les sessions escolars d'Animac que enguany arribaran a 10.000 alumnes

Les sessions escolars d'Animac, la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, organitzada per l'Ajuntament de Lleida, han començat aquest dilluns amb les primeres projeccions adreçades a l'alumnat dels centres educatius de Lleida i d'altres punts de la demarcació. Enguany tenen un format presencial a la Llotja i també al CaixaForum de Lleida, per on hi passaran més de 10.000 alumnes, a banda del centenar que ho farà dimecres a l'Espai Cultural la Lira. La programació de les sessions escolars s'orienta en clau cinematogràfica i artística, i presenta un contingut social, educatiu i actual. Com en altres edicions, Animac facilita als centres educatius material didàctic per acompanyar el visionat de les peces d'animació.

Fins al 16 de febrer es faran un total de 20 projeccions (12 a La Llotja i 8 a CaixaForum) adreçades a alumnes, des d'educació infantil fins a secundària. Hi assistiran 10.337 alumnes de 38 escoles d'educació infantil i cicle inicial, 22 escoles de cicle mitjà i superior i 23 centres de secundària de la demarcació de Lleida. Concretament, les sessions de secundària, amb 1.882 estudiants, es duran a terme a CaixaForum, mentre que les d'educació infantil i cicle mitjà i superior, amb 8.455 assistents, a La Llotja. En les sessions també hi participen escoles d'educació especial de la demarcació.

A més, a Tremp es farà una sessió dimecres, 14 de febrer a les 11.15 h, a l'Espai Cultural la Lira per a un centenar d'alumnes de l'Escola Maria Immaculada de Tremp.

La regidora de Cultura de la Paeria de Lleida, Pilar Bosch, ha destacat les Sessions Escolars com una activitat que fa "arribar l'art i la cultura a tots els infants i joves gaudint d'una experiència audiovisual compartida, en espais i amb els companys i companyes, ja que la tendència és consumir contingut en plataformes i cada cop menys en sales de cinema".