Publiquen la cançó 'Open Letter to Pablo Hasel' amb motiu del tercer aniversari de l'entrada a presó del raper

El raper de Brooklyn Samuel Omare i el músic català de jazz Albert Marquès han publicat aquest dilluns 'Open Letter to Pablo Hasel', una col·laboració en solidaritat amb el raper lleidatà la mateixa setmana que es compleixen tres anys de la seva entrada a presó, el 16 de febrer del 2021.

El tema, que es va gravar a Brooklyn el desembre de l'any passat, fusiona el jazz amb el rap novaiorquès i també incorpora àudios de les declaracions del propi Pablo Hasel durant els judicis a l'Audiència Nacional. Al videoclip de la cançó s'hi veuen imatges dels dos artistes pels carrers de Nova York, declaracions de Hasel a la presó de Ponent i durant els judicis i algunes de les protestes que s'han fet reclamant la posada en llibertat del raper lleidatà.

La col·laboració artística compta amb el finançament de No Callarem i el suport de la Plataforma Antirepressiva de Ponent i Irídia - Centre per la defensa dels Drets Humans.

La col·laboració sorgeix després que Albert Marquès impulsés el projecte 'Freedom First', amb el condemnat a mort a Ohio, Keith LaMar, convertint-se en el primer àlbum de la història on un dels artistes va enregistrar des del corredor de la mort. Després de sentir a parlar de 'Freedom First', l'entorn de Hasel es va posar en contacte amb el músic a través de la plataforma No Callarem.

El músic català el va visitar a la presó aquest juliol i, de forma conjunta, van decidir no parlar només de la seva situació, sinó també del Hip-Hop com un forma d'art que defensa la llibertat d'expressió. 'Open Letter to Pablo Hasél' també vol denunciar la falta de llibertats que pateix Hasel a la seva vida quotidiana des del seu empresonament sota el règim penitenciari català.