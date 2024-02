Jaume Clotet torna a la història i en clau de thriller

Gairebé vuit anys després de guanyar el Premi Nèstor Luján de novel·la històrica amb El càtar proscrit, l’escriptor, periodista i historiador barceloní Jaume Clotet torna a les llibreries amb nou títol, també basat en el gènere històric, però ara en clau de thriller. El mes passat va guanyar el Premi Josep Pla 2024 de narrativa catalana amb La Germandat de l’Àngel Caigut, que acaba de publicar Destino i que presentarà demà dimecres a Lleida, a la llibreria Caselles (19.00 h), acompanyat de l’escriptor lleidatà Antoni Gelonch. “Després d’escriure assajos i novel·la històrica, m’endinso ara per primera vegada en un gènere que denomino thriller històric, sumant-hi història, elements bíblics i intriga”, va explicar l’autor a SEGRE. A l’obra, els protagonistes hauran d’evitar que el secret més ben guardat de la humanitat quedi al descobert en una de les lluites més sanguinàries entre el bé i el mal. I no són uns protagonistes a l’ús, sinó una parella del tot singular. “Un dels personatges havia d’estar vinculat amb l’Església. Vaig pensar que havia de ser un monjo, i és clar, de Montserrat; i des del punt de vista policial havia de decidir-me per un home o una dona, i vaig acabar pensant en una agent dels Mossos. Crec que la combinació resulta d’allò més interessant”, va afirmar Clotet sobre una parella de la qual no descarta que protagonitzi futures històries. La intriga de la novel·la, amb una acció que es desenvolupa en temps actual, viatja en flashbacks a tres esdeveniments històrics: el cop final a les ambicions dels croats cristians a Terra Santa el 1291 amb la caiguda d’Acre, la creació de la Germandat de l’Àngel Caigut i l’ensorrament del règim nazi el 1945 amb la recerca del Sant Greal a Montserrat.

Clotet va comentar que “guanyar el Premi Josep Pla ajuda que la novel·la tingui més visibilitat, però també em provoca una responsabilitat més gran per als meus pròxims llibres, veient sobretot la llista de guanyadors anteriors d’aquest guardó amb més de cinquanta anys d’història, que provoca vertigen”.