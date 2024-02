La poesia i el jazz es troben a Balaguer per homenatjar Vicent Andrés Estellés

El poeta i agitador cultural lleidatà Carles M. Sanuy prepara un espectacle per commemorar el centenari de l’escriptor valencià Vicent Andrés Estellés, homenatge que tindrà lloc el 21 de març a la biblioteca Margarida de Montferrat de Balaguer i que, ara per ara, és l’únic que hi ha programat al territori lleidatà.

L’acte, que portarà el títol d’un dels llibres de l’autor valencià, L’Hotel París, és una proposta a cavall de la lectura i el jazz. I és que Sanuy estarà acompanyat per un quartet format pels músics lleidatans Xavier Monge, Enric Massip, Eloi Peralta i Pol Alonso.“La idea naix de la meua devoció per Estellés i més concretament pel llibre que dona títol a aquest espectacle. L’Hotel París va ser l’obra a través de la qual jo vaig entrar al món del poeta valencià i l’estil tan urbà i trencador que fa servir per escriure’l em va captivar del tot”, va explicar a SEGRE el mateix Carles M. Sanuy. A més de l’homenatge a l’escriptor, aquesta iniciativa naix també com un acte de “solidaritat” després de la cancel·lació dels actes de commemoració per part del govern del País Valencià. “La societat civil ha estat la que ha agafat les regnes en la programació dels actes que es duran a terme allà. El govern ha decidit desterrar la figura del poeta i nosaltres, des d’aquí, volem mostrar tota la nostra solidaritat i suport cap a la gent compromesa que està treballant moltíssim per poder donar a Vicent Andrés Estellés el reconeixement que es mereix”, va apuntar Sanuy.Sanuy i els seus companys de projecte estan treballant per poder portar l’espectacle per tot Catalunya. Per això, ja han parlat amb la diputació de Lleida, el Jazzcava de Vic i amb Òmnium Ponent.

El ple de les Corts Valencianes va rebutjar fa una setmana instar el Consell a declarar el 2024 com a Any Estellés amb motiu del centenari del naixement de l’escriptor, periodista i poeta. La iniciativa va ser rebutjada pels vots en contra del PP, que havia proposat en una esmena instar el Consell a “reconèixer la figura literària” de Vicent Andrés Estellés en lloc de la declaració de l’any del poeta, i de Vox, per a qui donar-li suport suposaria “acceptar el llenguatge i discurs nacionalista de l’esquerra separatista”.