'Robot Dreams' és “la pel·li rara que aspira a l'Oscar”

El sevillà José Luis Ágreda porta un quart de segle de carrera professional dedicada al dibuix, el còmic i la il·lustració, “però mai se m’ha passat pel cap que aniria als Oscars de Hollywood”, va confessar ahir a Lleida. Ágreda va ser una de les figures de la jornada de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya Animac, on va revelar en una conferència els detalls de Robot Dreams, el film d’animació de Pablo Berger en el qual ha exercit de director artístic, cinta guanyadora del Goya i finalista el mes que ve en els premis de l’Acadèmia nord-americana. “Ja va ser una experiència molt emocionant assistir la setmana passada als Goya a Valladolid, però ara és una bogeria.. Viatjarem unes trenta persones a Los Angeles, però no assistiré a la gala en directe, cada localitat costa uns 8.000 dòlars!”, va comentar a SEGRE el responsable de decorats, escenaris..., “de totes les eines que necessita el director per contar la història com ell vol”. Guanyador ja el 2020 d’un Goya com a director artístic de Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, Ágreda va reconèixer que “ni tan sols pensava que acabaria dedicant-me al cine d’animació”.

Sobre la cita a Hollywood, va assegurar que “no som per a res favorits”, encara que va comentar que “Robot Dreams és la pel·li rara que s’ha colat aquest any a la final, amb una estètica gens habitual, qui sap?...” Això sí, “el premi és ser allà, hem remuntat a taquilla i tindrem visibilitat en el mercat dels EUA”, va concloure.D’altra banda, altres protagonistes del penúltim dia d’Animac van ser el britànic Barry J.C. Purves, que va oferir una classe magistral que va omplir la sala 2 de la Llotja; o la creadora i directora de la sèrie Silly Sundays Nuria G. Blanco, que va parlar sobre com tractar la no-violència en l’animació infantil. Avui diumenge, Roser Capdevila rebrà el Premi Trajectòria a la gala de clausura.