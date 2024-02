Aragonès avança que els pressupostos del 2024 preveuen 1.045 milions per combatre la sequera

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avançat que els pressupostos del 2024 preveuen 1.045 milions per combatre la "sequera més important que s'ha viscut".

En el marc del ple monogràfic sobre la sequera i el canvi climàtic, el president ha defensat que "avui més que mai" s'han d'aprovar els comptes de la Generalitat. "1.045 milions per infraestructures. 1.045 milions per produir més aigua. 1.045 milions per millorar la xarxa d'abastiment d'aigua. 1.045 milions per millorar el sistema de reg", ha afegit.

Aragonès ha lamentat que ara s'estiguin pagant "anys de sequera d'inversions" i "manca de previsió". I ha instat els partits a "deixar de banda els interessos de part" posant l'accent en la "necessitat de construir consensos".