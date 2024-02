Mequinensa convoca un acte reivindicatiu per defensar el català

Imatge de la signatura de la Declaració de Mequinensa per la defensa del català a la Franja l'any 1984.Cedida per l'Ajuntament de Mequinensa.

detail.info.publicated ACN

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Ajuntament de Mequinensa ha convocat un acte reivindicatiu per defensar les llengües pròpies d'Aragó com són el català i l'aragonès. Ho fa perquè es commemora el 40è aniversari de la Declaració de Mequinensa però també davant la nova amenaça del govern d'Aragó del PP i Vox de retallar les ajudes a les llengües pròpies de la comunitat i també eliminar-ne el seu reconeixement a la Llei de Patrimoni. L'acte es farà dissabte a partir de les onze del matí amb una concentració a la plaça de l'Ajuntament del municipi i posteriorment es traslladarà a la Sala Goya on es llegiran textos, un manifest i hi haurà una actuació musical.

La Declaració de Mequinensa es va firmar l'1 de febrer de 1984 en un acte on hi van participar 17 alcaldes de la Franja i qui fou conseller de Cultura del govern d'Aragó, José Balda. El text va servir per assentar les bases del reconeixement, dignificació i ensenyament del català a les escoles de la Franja de Ponent.

A l'acte de dissabte que ve s'hi convoca a tots els parlants de les llengües d'Aragó i per extensió a tota la societat aragonesa en un moment que segons el consistori de Mequinensa, es torna a posar en dubte el reconeixement del català a l'Aragó i també de l'aragonès. Això, després dels gestos i anuncis que ha fet el govern d'Aragó, amb una retallada d'ajudes a entitats que treballen per la promoció del català o amb l'anunci de l'eliminació del reconeixement exprés de les dos llengües a la Llei de Patrimoni.

Paral·lelament, més de 250 professors i investigadors de la Universitat de Saragossa han signat una declaració també per defensar el català i l'aragonès a la comunitat.