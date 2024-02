Un Turó de la Seu Vella de rècord

El Turó de la Seu Vella de Lleida va viure el 2023 un any de rècord. Un total de 102.026 persones van passar pel principal monument de la ciutat. Des que els responsables del Turó afegeixen a la xifra de visitants anuals (persones que paguen entrada per veure el monument) la d’usuaris (participants en actes, cerimònies, espectacles o congressos), només el 2018 s’havia superat el nombre màgic de 100.000. Llavors van ser tot just 100.006 persones, una xifra que va caure l’any següent fins a les 90.823 i que es va desplomar el 2020 per la pandèmia i el tancament cultural. El 2022, el conjunt monumental va rebre 90.135 visitants i usuaris, igualant pràcticament els 90.823 de just abans de la pandèmia. Seguint amb aquesta tendència alcista, l’any passat es va guanyar un 13% més de visitants i usuaris respecte al 2022, i un 12% més respecte als nombres del 2019 previs a la pandèmia.

Això sí, mentre la xifra de visitants del monument segueix estancada (65.535) –el 2019 van ser per exemple 67.814–, el creixement és espectacular en el nombre d’usuaris (36.491), gairebé 13.500 més que l’any 2019.D’altra banda, la memòria del Turó de la Seu Vella del 2023 també ofereix un detallat estudi de la procedència dels visitants i usuaris, que continua sent majoritàriament de proximitat: el 87% de visitants són catalans (d’aquests, el 47 per cent són de Lleida; el 32% de Barcelona; gairebé un 11% de Tarragona i un 10% de Girona); mentre que un 9,5% procedent de la resta de l’Estat (sobretot de Madrid, Aragó, Euskadi i València) i tot just un 3,5 per cent són estrangers, amb predomini de francesos, italians, mexicans i neerlandesos.

Més de 9.500 alumnes en 345 grups van visitar l’equipament

Un dels grups de visitants del Turó que creix any rere any és el dels escolars. La memòria d’activitat del 2023 reflecteix la visita de 9.560 alumnes en 345 grups, uns 2.000 estudiants més que l’any anterior. Per nivells, el col·lectiu més assidu va ser el de Secundària, amb més de 3.100 alumnes; seguit pel de Primària, amb prop de 2.800; i el d’educació Infantil, que va vorejar els 1.500. Tots van superar de llarg les visites de grups universitaris (1.128 alumnes) i molt per sobre dels col·lectius de Batxillerat (279) o de cicles formatius (275).