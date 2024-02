Fotografies i documents en els 100 anys de l'Orfeó de Tremp

El vestíbul del consell comarcal del Pallars Jussà es va omplir ahir en la inauguració de l’exposició commemorativa del centenari de l’Orfeó de Tremp. Més de 160 imatges antigues i documents històrics, disposats en plafons i vitrines, repassen els cent anys d’aquesta entitat cultural de Tremp, que es va estrenar com a coral mixta el 25 de maig del 1924, com a secció de la Societat la Lira. Organitzada per l’Arxiu Comarcal del Jussà, l’exposició ofereix un recorregut per la trajectòria de l’Orfeó, que al seu torn és un reflex de la història de l’associacionisme cultural a la comarca. Busca les arrels de la participació ciutadana en el món coral, present a Tremp des del 1877, i ressegueix les diferents vicissituds que l’entitat va experimentar al llarg del segle XX, amb especial atenció al procés d’il·legalització i confiscació de béns una vegada conclosa la Guerra Civil, en el marc de la repressió social i cultural que va patir Catalunya en el franquisme. La coral, presidida per Helena Huguet, compta actualment amb vint-i-cinc cantaires. L’exposició podrà visitar-se fins al 28 de març i, posteriorment, s’instal·larà per diversos centres de la localitat.