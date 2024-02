Tàrrega llueix al MNAC el collar de la necròpolis jueva de les Roquetes

L’ajuntament de Tàrrega no es va perdre dijous la presentació al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) a Barcelona de l’exposició El mirall perdut. Jueus i conversos a l’Edat Mitjana. Una mostra excepcional de peces de l’època gòtica, coorganitzada al costat del Museu del Prado de Madrid, entre les quals destaca un singular collar del segle XIV procedent de la necròpolis jueva de les Roquetes de Tàrrega. L’alcaldessa, Alba Pijuan, i el director tècnic del Museu Comarcal de l’Urgell-Tàrrega, Oriol Saula, es van retratar al costat de la presidenta de la Comunitat Israelita de Barcelona, Dàlia Levinsohn, davant aquest collar d’amulets, que va poder veure’s des de l’octubre durant l’estada d’aquesta exposició al Prado madrileny, i que també va viatjar el 2015 a una exposició a París. La mostra al MNAC, fins al 26 de maig, revisa a través d’una setantena de peces la relació entre jueus, conversos i cristians a la península durant l’edat mitjana.

D’altra banda, la CUP de Tàrrega va criticar ahir el trasllat aquesta setmana a Barcelona de restes de 85 esquelets de la necròpolis de les Roquetes, originaris de la matança al call el 1348, per ser enterrats al cementiri de Collserola, com va avançar SEGRE. Va qualificar l’acte d’“espoli”, va criticar el “silenci” de l’ajuntament i va denunciar que “ja no es podrà investigar aquest testimoni únic a escala mundial”.