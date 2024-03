Mor el baixista del grup El Columpio Asesino, Daniel Ulecia, als 53 anys

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El baixista del grup navarrès El Columpio Asesino, Daniel Ulecia, també productor musical, ha mort a Pamplona als 53 anys, segons ha comunicat la seua família. En un emotiu missatge, en el qual s’acomiada amb la frase "De l’escala musical se n’ha anat el sol", la família d’Ulecia anuncia que serà aquest dissabte quan se li digui definitivament adeu a Pamplona.

La notícia de la seua mort ha suscitat nombrosos missatges en xarxes socials, que acomiaden qui va ser un component essencial del grup navarrès. Ja sense la seua presència, El Columpio Asesino va dir adeu als escenaris el mes de desembre passat després d’una carrera de més de 20 anys. Va ser a la Sala Zentral de Pamplona, amb els bitllets esgotats, igual com a moltes de les sales on havia actuat en aquests mesos de comiat, després que el quintet anunciés fa ara un any la seua marxa per a finals del 2023.