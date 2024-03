El Premi Maria Mercè Marçal recau en el poemari ‘Les hores ferides’ de Ricard Garcia

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El jurat del Premi de Poesia Maria Mercè Marçal ha escollit ‘Les hores ferides’, presentada sota el pseudònim de Sebastià G. Llorenç i obra de Ricard Garcia (Sant Llorenç d’Hortons, 1962), filòleg, escriptor i professor d’ensenyament secundari com a poemari guanyador de la 26a edició on s’han presentat 39 treballs a concurs. L’obra parla de com sobreviure a les absències de les persones estimades i de saber anar-se’n i afrontar el propi final de vida. L’acte de lliurament s’ha celebrat a Torregrossa (Pla d’Urgell), amb la participació de més de 300 persones. Des del Consell Comarcal es vol apostar per aquest guardó, la figura de l’escriptora d’Ivars d’Urgell, i contribuir a augmentar els baixos índex de lectura.

L'acte de lliurament del Premi Maria Mercè Marçal s'ha celebrat al Palau de Margalef i ha comptat amb la participació de representants institucionals com la consellera d'Educació, Anna Simó, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el president de Consell Comarcal del Pla d'Urgell, Carles Palau, entre d'altres.

Garcia ha explicat que 'Les hores ferides' és un llibre on hi ha una interrogació constant sobre quin és el sentit del dolor que ens deixen les morts properes i sobre què n'hem d'aprendre de les hores difícils "on els desordres de la vida ens atrapen per recordar-nos la nostra condició finita".

El jurat, integrat per Àngels Marzo, Jordi Pàmias, Jaume Pont, Joan Cornudella i Ramon Rubinat, ha elogiat el volum a partir de tres parts, la combinació de prosa poètica i poemes en sentit estricte, subratllant la diversitat i l'equilibri en l'ús de diferents formes poètiques per part de l'autor. A més, ha valorat la capacitat de l'autor per construir el poema a partir d'imatges colpidores i il·luminadores que potencien el simbolisme de cadascuna de les peces.

El 26è Premi Maria Mercè Marçal també ha tingut una menció especial a la commemoració de l'any Vicent Andrés Estellés, a càrrec de la seva comissària, Àngels Gregori, i la lectura del poema 'Assumiràs la veu d'un poble' amb acompanyament musical de la cantautora Meritxell Gené.

L'obra guanyadora serà publicada per Pagès Editors dins de la col·lecció La Suda. El guardó està dotat amb 3.000 euros que corresponen als drets d'autor de la primera edició.