Un llegat literari que continua viu

De nena presumia de barcelonina, ciutat en la qual Maria-Mercè Marçal va nàixer el 13 de novembre del 1952, però aviat l’escriptora va reivindicar els seus orígens a Ivars d’Urgell. Els seus pares van perdre el primer fill en un part difícil, així que quan la mare va tornar a quedar-se en estat no van voler córrer riscos i, contra el que s’estilava en aquella època, Maria-Mercè Marçal va nàixer en un hospital de la capital catalana. Però la poeta va viure tota la infància i adolescència a Ivars d’Urgell, on va ser enterrada el 6 de juliol del 1998. Un càncer va apagar la seua vida amb tot just 45 anys, però el seu llegat –el de la millor poeta catalana del segle XX– continua més viu que mai.

El 1977 va aparèixer el seu primer llibre, Cau de llunes, avalat pel prestigiós premi Carles Riba de poesia i acollit amb entusiasme per la crítica. Amb el segon llibre, Bruixa de dol (1979) es va posar el públic a la butxaca. Era un llibre vital i optimista, com ella. Va lluitar contra el càncer amb dents i ungles i es va enfrontar a la malaltia plenament conscient que la batalla estava perduda per endavant. Però sempre va estar acostumada a plantar cara a la vida, fins i tot com a combativa militant antifranquista i activista política en els anys de la Transició. Més endavant es va comprometre amb la causa feminista i va sortir de l’armari abans que estigués de moda fer-ho. El 1994 va guanyar el premi Carlemany amb La passió segons Renée Vivien, la seua primera incursió en la novel·la amb què també va aconseguir més distincions: el de la Crítica Serra d’Or, el de la Institució de les Lletres Catalanes, el Prudenci Bertrana o el Joan Crexells, entre d’altres. Tot just uns mesos després de la seua mort, el consell comarcal del Pla d’Urgell va decidir crear un premi de poesia en memòria seua. Amb els anys, més d’un quart de segle, el Maria-Mercè Marçal s’ha convertit en un guardó literari de prestigi mentre la figura de l’escriptora “tres voltes rebel: dona, de classe baixa i nació oprimida” s’ha engrandit i és més actual i moderna que mai.