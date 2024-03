Lorena Gómez presenta el seu últim àlbum a la Llotja

La cantant Lorena Gómez va tornar ahir a Lleida per presentar el seu últim àlbum, Me vuelvo a la vida. L’artista, amb dos discos d’or, va posar a ballar el públic amb un concert que va omplir l’auditori de la Llotja. La nova obra és un relat íntim de les experiències que ha viscut els últims 15 anys i combina ritmes pop, balades i dance. Fa uns mesos, el novembre de l’any passat, l’artista lleidatana va presentar aquest àlbum al Cafè del Teatre, on va estar acompanyada per familiars i desenes de fans.