Polèmica a Aitona per un esdeveniment literari

Un acte literari celebrat divendres a la capella de Sant Gaietà d’Aitona ha generat polèmica. Es tracta de la presentació de Lectures dels marges des dels marges. Dones i literatura rural, en la qual l’escriptora i arxivera Teresa Ibars va repassar i va descobrir històries de dones vinculades amb el món agrícola i la literatura. L’esdeveniment va estar organitzat per Impuls Taboll, una entitat que va denunciar el veto del consistori a deixar celebrar-lo a la biblioteca municipal. “Som una plataforma apolítica creada per promoure la cultura al municipi. Vam presentar una instància al consistori en què sol·licitàvem que se’ns cedís un espai a la biblioteca per a diversos esdeveniments literaris, com el que va tenir lloc ahir [per divendres]. El regidor de Cultura ens va contestar que a la biblioteca només es poden realitzar actes relacionats amb llibres que organitza el consistori, cosa que no té sentit, ja que es tracta d’un espai públic de promoció cultural. Ens van dir de celebrar-lo a la capella, on no hi ha calefacció”, va dir Laia Remolà, membre d’Impuls Taboll i regidora per Aitona Republicana. Per la seua part, l’alcaldessa, Rosa Pujol, va explicar que “no hi ha cap entitat registrada com a Impuls Taboll al municipi i va ser Aitona Republicana qui va demanar la biblioteca per celebrar una activitat sociocultural, sense especificar de quin tipus. El millor local per a aquests esdeveniments és la capella de Sant Gaietà”.