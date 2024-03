El Castell del Remei estrena enoteca a l'aire lliure amb activitats culturalsS'afegeix al programa d'exposicions, presentacions de llibres i visites guiades

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El dissabte 16 de març, el Castell del Remei estrenarà la terrassa a l’aire lliure de l’enoteca d’aquest celler centenari de Penelles, a la Noguera, un servei que se sumarà a la programació d’activitats culturals amb exposicions, presentacions de llibres i visites guiades a aquest emblemàtic conjunt d’edificis, originari del segle XVIII.

De fet, per a l’endemà, el diumenge 17 a les 12.00 h, ja està prevista la presentació del llibre Nisshoku. Eclipsi de llum, de la poeta i escriptora barcelonina Montserrat Rubinat, amb pròleg de Carles Duarte. Professora de narrativa i escriptura creativa a l’Ateneu de Tàrrega i conductora de diversos clubs de lectura i cinefòrums a Ponent, Rubinat és actualment regidora de l’ajuntament de la Fuliola i, com a escriptora, ha publicat poesia, contes infantils i juvenils i narrativa.Per una altra banda, el diumenge 24 a la mateixa hora, acollirà la presentació de La dansa dels dies, el nou volum del dietari de l’escriptor, professor i promotor cultural barceloní Àlex Susanna, en un acte en el qual també hi ha prevista la participació de Josep Vallverdú, de qui l’any passat es va commemorar el centenari del naixement.

Val recordar que la sala Lucilla Atília del Castell del Remei va inaugurar aquest diumenge passat l’exposició fotogràfica Ecos de passions prohibides: Una immersió a La casa de Bernarda Alba. Es tracta d’un singular projecte immersiu de la fotògrafa Aida Pallàs (Miralcamp, 1992), que recrea en imatges diverses escenes del popular drama de Federico García Lorca a través de sessions fotogràfiques en espais del Castell del Remei, com si fossin l’interior de la llar de Bernarda Alba –a imatge d’una casa i un pati andalús de principis del segle XX–, i amb la col·laboració de diverses dones que es van prestar com a models per a l’ocasió. L’exposició romandrà oberta al públic fins a finals d’abril.

Així mateix, a la sala de degustacions de l’enoteca del celler pot veure’s també fins a finals d’abril l’exposició Aquarel·les del Calendari Canal Viu 2024, de R. Cerdán. Els dissabtes, diumenges i dies festius, l’enoteca del Castell del Remei organitza visites guiades amb degustació inclosa de tres vins (15 euros).