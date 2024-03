Més de 315.000 dones ja han descarregat el codi QR per al material menstrual gratuït i 100.000 ja l'han rebut

Més de 315.000 dones ja han descarregat el codi QR per al material menstrual gratuït de la campanya 'La meva regla, les meves regles' que impulsa el Departament d'Igualtat i Feminismes. En una atenció als mitjans abans de la manifestació del 8-M a Barcelona, la consellera Tània Verge ha explicat que, amb dades actualitzades aquest divendres a les 17 hores, 150.000 dones ja s'han adreçat a les farmàcies a buscar el material. Mentre que unes 100.000 ja l'han recollit, unes 50.000 més ho faran en les properes hores. Segons Verge, la mesura lluita contra els "tabús" de la regla i ajuda a "acabar amb la pobresa menstrual". D'altra banda, ha dit que les discriminacions contra el gènere femení "no són falles del sistema, són part del sistema".La consellera ha dit que en els últims anys el moviment feminista ha aconseguit moltes "victòries", i ha considerat que el fet que hi hagi el departament del Govern que ella mateixa encapçala és un d'ells. Amb tot, creu que queden "molts drets per conquerir", com ara la violència masclista, la pressió estètica, el fet que les dones dediquen "el doble de temps" a les tasques domèstiques i les cures i la bretxa salarial que, segons ella, porta a una "pobresa elevada" de les dones. Verge ha explicat que el feminisme és també la lluita contra les desigualtats econòmiques, el racisme o la LGTBI-fòbia.